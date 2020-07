Prinses Beatrice na uitstel van haar bruiloft tóch in het geheim getrouwd

Veel bruiloften werden afgeblazen vanwege het coronavirus. Zo ook de grote dag van prinses Beatrice (31) en haar verloofde Edoardo Mapelli Mozzi (37). Maar lang wilden de twee niet wachten en daarom zijn ze in het geheim getrouwd.

Dat meldt Rebecca English, royalverslaggever van The daily mail.

In het geheim getrouwd

De Britse verslaggever schrijft op Twitter dat het stel in eerste instantie in de Chapel Royal in St. James Palace zou trouwen, maar dat ze vrijdag toch de geloften uitgewisseld hebben in All Saints Chapel in Windsor Great Park. Het zou een kleine ceremonie geweest zijn, waar onder meer koningin Elizabeth, prins Philip en prins Andrew bij aanwezig waren. Buckingham Palace heeft dit overigens zelf nog niet bevestigd.

