Dit is waarom niemand het gezicht van prinses Geraldine van Albanië nog mag zien

22 oktober werd prinses Geraldine van Albanië geboren. Hoe het meisje eruitziet? Dat weten we nog niet, want we moeten nog tot eind november wachten voor we een glimp van de baby kunnen opvangen.

De reden? Bijgeloof.

Prinses Geraldine van Albanië

In Albanië zijn ze ervan overtuigd dat het ongeluk brengt als de baby wordt getoond voordat hij of zij 40 dagen oud is. Dat legt de vader, kroonprins Leka uit aan ANP.