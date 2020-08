Prinses Irene blaast 81 kaarsjes uit: een overzicht van haar leven tot nu

Natuurliefhebber en prinses Irene is 81 jaar geworden. Om de bijzondere mijlpaal van de jongere zus van Beatrix te vieren, doken we in de archieven op zoek naar het leukste beeld van vroeger en nu.

De prinses heeft turbulente periodes gekend. Een terugblik.

De naam Irene betekent vrede. Deze naam kreeg ze toen de vrede in Europa ernstig werd bedreigd. Irene was nog maar 9 maanden oud toen ze Nederland als balling moest verlaten en bracht haar vroege jeugdjaren in Canada door. Op de eerste terugblik-foto zien we daarom koningin Wilhelmina met haar dochter prinses Juliana en kleindochters Beatrix en Irene in Ottowa. Nadat Nederland werd bevrijd, keerde het gezin op 2 augustus 1945 terug naar Paleis Soestdijk.

1950: de kleine Prinses Irene gekleed in bontjas in de tuin van paleis Soestdijk.

Irene die tevreden toekijkt naar het defilé in 1959 met een typerende zomerhoed. Ze studeerde in deze jaren Spaanse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na een studie van 4 jaar slaagde ze in 1963.

Van 1964 tot 1981 was ze getrouwd met de Spaanse troonpretendent Carlos Hugo de Bourbon de Parme. Het huwelijk werd voltrokken in Rome op 29 april 1964. Met hem kreeg ze vier kinderen: Carlos Xavier Bernardo Sixto Marie, Margarita Maria Beatriz, Jaime Bernardo en Maria Carolina Christina. Na hun scheiding en tot zijn dood in 2010 was hij nog vaak aanwezig bij belangrijke gebeurtenissen in de koninklijke familie.

Naast natuurliefhebber kennen we Irene ook als de modebewuste prinses. Deze foto verscheen in Libelle nr. 32, d.d. 12 augustus 1967. Ze vertelde hierin over de kwestie rondom Spanje als koninkrijk.

Prinses Irene en haar echtgenoot prins Carlos op het bordes van paleis Soestdijk, tijdens het defilé op Koninginnedag.

De prinses in 1977.

Prinses Irene tijdens de bruiloft van haar dochter in 2001, prinses Margarita.

De prinses in 2019. Tegenwoordig verblijft ze meeste tijd in Zwitserland, waar zoon Jaime ook woont: na zijn vierjarige ambassadeurschap bij het Vaticaan verhuisde hij met zijn gezin naar Genève. Maar ook heeft de prinses een huis in Doorn dat ze voor ruim 2,6 miljoen euro aankocht.

Irene nam in maart 2019 deel aan de klimaatmars in Amsterdam. “Omdat ik trouw ben aan de aarde”, zei ze toen. Natuur is en blijft de grote passie van de prinses.

Prinses Irene is ooit aan een vuurzee ontsnapt. Dit gebeurde allemaal in Irenes eigen natuurgebied in Zuid-Afrika. Ze wist maar net aan de vlammen te ontkomen:

Bron: Blauwbloed. Beeld: ANP