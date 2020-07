Prinses Irene en prinses Margriet geschokt over bomenkap bij Soestdijk

Prinses Irene en prinses Margriet zijn naar eigen zeggen ‘geschokt’ over de geplande bomenkap in het Borrebos. De zussen zijn zo verbolgen dat ze samen in de pen klommen.

De bomenkap in het Borrebos is gepland zodat er nieuwbouwwoningen gebouwd kunnen worden op het voormalige terrein van de Koninklijke Marechaussee. Daar willen prinses Irene en prinses Margriet dan ook een stokje voor steken.

Aan de natuur teruggeven

“In een tijd waarin eerder wordt gezocht naar mogelijkheden om bossen aan te planten, is het kappen van bomen op zijn minst onwenselijk. En zeker niet een bebouwing in een oud bosgebied”, schrijven de vrouwen. “Wij steunen daarom degenen die het Borrebos willen beschermen en zouden daaraan toe willen voegen dat wij het ook belangrijk vinden om de natuur terug te geven aan zichzelf op het voormalige kazerneterrein.”