Prinses Irene loopt hersenschudding op tijdens haar skivakantie

Tijdens haar skivakantie in Zwitserland heeft prinses Irene een hersenschudding opgelopen. Dit laat haar woordvoerder weten aan Rtl Boulevard. Ze heeft een flinke smak gemaakt en moet een maand rust nemen.

Advertentie

Botsing

De prinses was aan het genieten van haar vakantie, toen op de piste een andere vakantieganger tegen haar op botste. Het was een flinke klap die resulteerde in een hersenschudding. De huisarts van prinses Irene heeft haar geadviseerd om de komende maand rust te nemen voor haar herstel.

Boomfeestdag