Prinses Irene over overlijden Christina: "Ineens ben je met z'n drieën over"

Prinses Irene vierde op 5 augustus haar 80ste verjaardag. Nog geen twee weken later overleed haar jongste zusje prinses Christina aan de gevolgen van botkanker.

Ter ere van haar 80ste verjaardag ging prinses Irene in gesprek met het AD. In het interview vertelt ze openhartig over de eerste periode na het overlijden van haar zusje en haar inzet voor het klimaat.

Voorstelling

De koninklijke familie heeft de verjaardag van prinses Irene maandagavond gevierd met een bijzondere voorstelling in koninklijk theater Carré in Amsterdam. Prinses Christina werd erg gemist. “Het went nog niet, dat vraagt tijd”, zei de prinses daarover in het interview.

Zussenband

Het verlies van hun jongste zusje heeft er volgens Irene ook voor gezorgd dat de band met haar andere 2 zussen Beatrix en Margriet hechter is geworden. “Ineens ben je met z’n drieën over. Het is heel wonderlijk dat je geen ouders mee hebt, bij wie je troost kunt proberen te halen. Je bent ineens heel erg zusjes. En dat is heel erg mooi, maar ook confronterend. Er zijn nog maar twee mensen om mij heen die de geboorte van dat andere zusje hebben meegemaakt en alle andere dingen die in onze jeugd zijn gebeurd. Er is verder niemand die dat kent, die echt weet hoe het was. Dat is heel teer.’’

Bron: AD. Beeld: ANP