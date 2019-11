Maatregel rondom prinses Irene zorgt voor relletje in woonplaats Doorn

In het Utrechtse Doorn speelt een kleine rel rondom prinses Irene (80). De bewoners zijn het namelijk totaal niet eens met een maatregel die rondom de villa van de prinses is opgelegd.

Voetgangers mogen sinds kort een voetpad, dat pal achter de villa van prinses Irene ligt, niet meer betreden.

Bordje

Het gaat om het Maarnse voetpad: een populair en historisch wandelpad waar wandelaars al jaren over kunnen lopen. Maar nu is de ingang van het pad ineens voorzien van een bordje waar ‘Verboden toegang’ op staat. De bewoners zijn boos en vinden het niet kunnen dat een openbaar pad zomaar op slot is gedaan.

Veiligheid voor alles

De Doornse burgemeester Frits Naaf laat weten dat het besluit niets met de privacy van de prinses te maken heeft, maar met haar veiligheid. “En daar heb ik een bepaalde verantwoordelijkheid voor”, laat hij aan het AD weten.