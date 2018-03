Geruchtenmolen over spoorloze prinses Lalla Salma draait op volle toeren

Lalla Salma is wereldwijd onderwerp van speculatie. De vrouw van de Marokkaanse koning Mohammed VI is namelijk in geen velden of wegen te bekennen.

De prinses verschijnt sinds eind vorig jaar al niet meer bij openbare gelegenheden. Maar nog opmerkelijker: vorige maand zat ze zelfs niet aan het bed van haar man, nadat hij een hartoperatie was ondergaan. Wat is er toch gebeurd met Salma?

Grote afwezige op foto

De verontwaardiging was groot toen het Marokkaanse hof een foto deelde van de geopereerde koning – iets wat overigens nooit gedaan wordt. Daarop werd hij omring door zijn broer, zussen en twee kinderen, maar niet door zijn vrouw. Tsja, toen barstten de geruchten natuurlijk los.

Gescheiden

Het Spaanse weekblad Hola weet vandaag te melden dat de 54-jarige koning en de 39-jarige prinses zijn gescheiden. Toch wil een woordvoerder van de Marokkaanse regering er nog geen uitspraak over doen, maar ontkennen doet ‘ie ook niet. En Marokkaanse media kijken wel uit met wat ze berichten, aangezien de overheid streng toeziet op de berichtgeving over het koningshuis.

Nederland

Salma trouwde op 21 maart 2002 met koning Mohammed VI. Samen kregen ze twee kinderen: kroonprins Moulay Hassan (14) en prinses Khadija (11). In april 2013 heeft de prinses een bezoekje aan Nederland gebracht: ze was toen bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

Bron: Blauw Bloed. Beeld: ANP

Libelle’s royalty-expert Coks houdt je wekelijks op de hoogte van de ontwikkelingen in het koningshuis – in Nederland én over de grens. Met deze week: