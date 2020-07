Trotse Prinses Laurentien reageert op eerste televisie-optreden van Eloise

Prinses Laurentien had woensdag voor het eerst weer een werkafspraak buiten de deur, na een periode van verplicht thuiswerken. Haar dochter Eloise timmert ook hard aan de weg, en maakte onlangs zelfs haar televisiedebuut. Hoe ervaarde Laurentien dat?

De moeder van de inmiddels 18-jarige Eloise is apetrots.

Gravin Eloise is een grote hit op Instagram. De blondine heeft een groot aantal volgers verzameld op haar account, en dat aantal blijft maar oplopen. Ze verblijdt haar volgers met allerlei openhartige vlogs, foto’s en ze beantwoordt geregeld allerlei prangende vragen van haar volgers. Eloise geeft zo een klein kijkje in het leven van een gravin, en dat werpt zeker zijn vruchten af.

Trotse moeder

De dochter van prinses Laurentien en prins Constantijn gaf onlangs zelfs haar eerste interview op televisie aan het NOS Jeugdjournaal, waarin ze uitgebreid vertelde over haar beweegredenen voor haar sociale media. Maar hoe is het als moeder, om je dochter zo te zien schitteren? Prinses Laurentien vertelt aan RTL Boulevard: “Ik keer ernaar en zei ‘dit is Eloise’. Zo is ze, en zo ken ik haar. En dat moet ze ook vooral goed vasthouden”. Meer wilde de prinses er niet over zeggen, maar het is overduidelijk dat ze apetrots op haar dochter is.

View this post on Instagram A post shared by ELOISE ⚡️⚡️⚡️ (@eloisevanoranje) on Jun 27, 2020 at 9:29am PDT

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress