Hiep, hiep, hoera! Prinses Laurentien is vandaag jarig

Er is er vandaag één jarig… en dat is prinses Laurentien. De echtgenote van prins Constantijn is vandaag 52 jaar geworden.

Laaggeletterdheid

De prinses doet al jaren haar uiterste best om de laaggeletterdheid onder volwassenen te bestrijden. “Laaggeletterdheid heeft grote negatieve invloed op kwaliteit van leven en de gezondheid van deze mensen”, vertelt ze. Sinds 2001 zet Laurentien zich in voor de bevordering van alfabetisering. Stichting Lezen & Schrijven werd in 2004 opgericht op initiatief van onze prinses. Op dit moment is ze nog steeds erevoorzitter. Daarnaast richtte de prinses de Missing Chapter Foundation op. Dit is een stichting die kinderen een stem in de maatschappij probeert te geven.

Schrijfster

Naast de “Mr. Finney”-kinderboeken, heeft Laurentien twee jaar geleden samen met journalist Jeroen Smit het boek “Nog lang en gelukkig” geschreven over de dilemma’s, zorgen en twijfels van mensen in leidende functies. In dit boek komen onder andere Neelie Kroes, Frans Timmermans en burgemeester Ahmed Aboutaleb aan het woord.

Stoer randje

Maar dat onze prinses ook een stoere kant heeft, was afgelopen zondag duidelijk te zien. Tijdens de Jumbo Racedagen nam Laurentien plaats in een raceauto. Ze nam samen met diverse bekende vouwen deel aan de Ladies GT. “Ik doe mee omdat het een mooie uitdaging is.” Bovendien vindt de prinses het bijzonder dat de race laat zien dat vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen. En zo is dat!

Den Haag

Eerder woonde het gezin in Brussel, maar sinds 2015 zijn Laurentien en Constantijn met hun kinderen weer terug in Den Haag. Grote kans dat Laurentien haar verjaardag daar samen met haar man en hun drie kinderen zal gaan vieren.

