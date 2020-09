Prinses Laurentien straalt op Prinsjesdag in deze bijzondere jurk

Ieder jaar zijn we weer razend benieuwd naar de Prinsjesdag-outfits van de koning en de prinsessen. Vandaag verscheen Máxima in een opvallende jurk, maar wist ook prinses Laurentien de show te stelen in een bijzonder exemplaar.

Op Prinsjesdag 2020 heeft prinses Laurentien uitgepakt met een bijzondere jurk. Zij verscheen dinsdagmiddag bij de Ridderzaal in Den Haag in een opvallende outfit met zigzag print. Ben je modeliefhebber dan weet je misschien wel welk merk bekend staat om deze print: Missoni!

Jurk

Oorspronkelijk was de outfit van prinses Laurentien geen jurk. Haar look bestaat namelijk uit een lange rok, een top en een sjaal van Missoni. Zij liet de drie items verwerken tot één ensemble bij één van haar favoriete winkels in Den Haag: Hardies Mode. M

eerdere keren verscheen zij op evenementen al in een jurk van deze winkel. Zo schitterde ze in 2018 en in 2019 ook in jurken van Hardies Mode.