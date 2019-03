Prinses Laurentien vertelt: "Bij ons geen smartphones aan tafel"

Bij prinses Laurentien thuis geldt een simpele regel over het smartphonegebruik: “De enige plek waar de smartphone in elk geval niet in zicht komt, is aan tafel.”

Dat vertelt ze in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1. Samen met prins Constantijn heeft ze 3 tieners: Eloise, Claus-Casimir en Leonore.

In het programma vertelt Laurentien ook dat ze merkt dat regels opstellen rondom smartphonegebruik niet bij iedereen vanzelfsprekend is: “Ik spreek met veel kinderen en jongeren en die zien dat hun ouders gewoon precies hetzelfde doen.” De prinses pleit daarom voor gezinsprogramma’s voor verantwoord gebruik.

Maandag woonde Laurentien de Nationale Werkconferentie Digitaal Samenleven in Beeld & Geluid in Hilversum bij, dat als hoofdthema digitalisering heeft. Daar gaf ze wel eerlijk toe: “Ik weet niet helemaal wat het juiste is om te doen.” Mede-initiatiefnemer van de conferentie Jeroen Hoencamp gaf toen aan dat bij hem thuis de smartphones ook niet in de slaapkamer gebruikt mogen worden.

Bron: NPOradio1. Beeld: ANP