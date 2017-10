Prinses Mabel dapperder dan Deense kroonprinses Mary

Prinses Mabel kijkt uit naar een evenement in Senegal.

Ze zal aanwezig zijn bij een bijeenkomst over kindhuwelijken dat is georganiseerd door ‘Girls Not Brides’. De Deense kroonprinses Mary zou ook aanwezig zijn, maar laat het nu afweten.

Gewoon gaan

Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat de kroonsprinses om veiligheidsredenen haar voorgenomen reis moet afzeggen. Prinses Mabel, die de organisatie leidt, laat zich niet weerhouden door iets. “Volgende week zijn we in Dakar voor de bijeenkomst over kindhuwelijken in West- en Centraal-Afrika. Ben jij er ook”, twitterde ze gisteren nog.

Afschuwelijk

Mabel verwacht dat er belangrijke stappen gezet kunnen worden in het West-Afrikaanse land om kindhuwelijken tegen te gaan. In dat deel van Afrika komen dit soort gedwongen huwelijken heel vaak voor. In Senegal bijvoorbeeld is 32 procent van alle meisjes getrouwd voordat ze 18 zijn.

Prinses Mabel woont in Londen, samen met haar 2 dochters. Haar man Friso overleed ruim 4 jaar geleden.

Bron: Vorsten. Beeld: ANP