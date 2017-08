'Onze' prinses Mabel haalt stevig uit naar Donald Trump op Twitter

Prinses Mabel deelt op Twitter een snauw uit aan de Amerikaanse president Donald Trump. Uiterst beschaafd, wel. Maar raak is ‘ie.

Ze bekritiseert Trumps plan om een muur te bouwen tussen Mexico en de Verenigde Staten.

“In plaats van een muur te bouwen langs de grens met Mexico, zouden de Verenigde Staten misschien hun verdediging tegen orkanen en overstromingen moeten versterken”, zo schrijft Mabel op Twitter. En die tweet levert meer dan 3.000 likes en 1.500 retweets op.

Momenteel teistert orkaan Harvey de Amerikaanse staat Texas. De orkaan, nu afgezwakt tot een tropische storm, heeft zeker 5 doden en tientallen gewonden op zijn naam staan. Focus je op díe ellende in plaats van mensen uit te sluiten, lijkt de boodschap van prinses Mabel te zijn.

Naast prinses, is Mabel politicologe en econome. In 2004 trouwde ze met prins Friso, die in 2013 overleed na een ernstig ski-ongeluk.

Rather than building a wall on Mexican border, #USA should maybe strengthen its defences against hurricanes and flooding. #SmartInvestment

— Mabel van Oranje (@MabelvanOranje) 27 augustus 2017