Prinses Madeleine deelt geweldige familiefoto met 3 generaties

Woensdag 6 juni was het de Dag van de Zweedse vlag, de nationale feestdag van Zweden. Voor het Zweedse Koninklijk Huis de gelegenheid voor leuke, nieuwe familiefoto’s.

In tegenstelling tot onze Oranjes, die met Koningsdag zelf een setje kleding uit de kast mogen trekken, dragen de Zweedse royals vaak klederdracht in de kleuren van de vlag: blauw en geel. Prinses Madeleine deelde gisteren op Instagram een geweldige familiefoto, in klederdracht dus, samen met haar moeder koningin Silvia, haar zus kroonprinses Victoria, en haar nichtje Estelle, de dochter van Victoria.

Prachtig om drie generaties vrouwen zo mooi bij elkaar in één foto te zien:

