Prinsessen zijn in het algemeen geen open boek, maar prinses Madeleine van Zweden brengt daar verandering in met een openhartig interview in het Zweedse tijdschrift Mama.

De Zweedse prinses vertelt dat alle drie haar zwangerschappen niet gepland waren. Ze kwam er bij prins Nicolas (4 jaar) zelfs pas na drie maanden achter dat ze zwanger was. En ook achter de bevalling van het prinsje schuilt een bijzonder verhaal.

Spannende timing

De timing van de bevalling van zoon Nicolas pakte namelijk ook niet heel handig uit voor de prinses. Het spande er namelijk om of het jongetje niet op de trouwdag van haar broer prins Carl Philip en Sofia geboren zou worden. De prinses had die dag namelijk al drie centimeter ontsluiting. Madeleine: “Ik zat in de kerk en bleef maar denken: mijn vliezen moeten niet breken. Wat moet ik doen als mijn vliezen wel breken? Zal ik gewoon blijven zitten?” Uiteindelijk werd Nicolas een dag na het huwelijk geboren.

Puppy

Dat de zwangerschappen van Madeleine niet gepland waren, blijkt uit de twee anekdotes die de prinses aan het tijdschrift vertelt. Toen het gezin nog maar uit 2 kinderen bestond en Chris jarig was, wilde Madeleine hem een puppy geven. “Hij kreeg een hondenknuffel met daarbij een kaart waarop stond: gefeliciteerd met het nieuwe familielid. Chris trok wit weg en zijn mond viel open: “Wat, ben je alweer zwanger?” vertelt ze. Madeleine zei van niet en vertelde dat het om een puppy ging. Grappig genoeg kwam ze er 2 weken later achter dat ze wel degelijk in verwachting was van prinses Adrienne. De puppy moest nog even wachten.

Prinses Madeleine deelt regelmatig kiekjes van haar jonge kinderen op Instagram. Ze wil daarmee de pers voor zijn.

