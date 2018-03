Zweedse prinses Madeleine bevallen van haar derde kindje

Blijdschap in het Zweedse koningshuis, want Prinses Madeleine en Chris O’Neill zijn opnieuw ouders geworden. Dat maakte het Zweedse hof bekend. De baby van de dochter van het Zweedse koningspaar kwam in de nacht van donderdag op vrijdag om 00:41 in in het ziekenhuis van Danderyd bij Stokholm ter wereld.

De Zweedse prinses Madeleine Thérèse Amelie Josephine kan zich nu trotse moeder noemen van haar 3465 gram wegende baby. De naam van het het prinsje óf prinsesje is nog niet bekend gemaakt. Het kindje is de tiende in lijn van de troonsopvolging.

Zweden

Omdat Madeleine Zweden het geboorteland van haar derde kindje wilde maken, kwam ze half februari vanuit Londen ‘naar huis’. De 3-jarige prinses Leonore werd geboren in New-York en de 2-jarige prins Nicolas in Danderyd.

Bron: rtlboulevard.nl. Beeld: ANP