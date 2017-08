Prinses Madeleine in verwachting van haar 3e kindje

Blij babynieuws voor de Zweedse prinses Madeleine.

Ze is zwanger van haar 3e kind.

Het is bekend

“HKH Prinses Madeleine en mr. Christopher O’Neill maken met grote blijdschap bekend dat zij hun derde kind verwachten. De prinses voelt zich goed en de geboorte zal naar verwachting in maart 2018 zijn”, zo staat te lezen in een persverklaring. Ze hebben al een dochter, Leonore (3) en een zoon, Nicolas (2). Ze wonen in Londen.

De prinses plaatst op Facebook ook zelf nog een tekst over het blije nieuws: “Chris en ik zijn heel blij om bekend te kunnen maken dat ik in verwachting ben. We verheugen ons erop straks met zijn vijven te zijn.”

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: AD. Beeld: ANP