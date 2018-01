Zó zagen prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven eruit op hun trouwdag

Driewerf hoera: vandaag vieren prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hun 51e trouwdag. In 1967 stapte het stel in Den Haag in het huwelijksbootje. En zo zagen zij er die dag uit.

Vorig jaar stond de koninklijke familie uitgebreid stil bij de 50ste trouwdag van Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, maar 51 jaar is natuurlijk ook een feestje waard. 51 jaar geleden gaf het stel elkaar het ja-woord in Den Haag. En dat zag er toen zo uit:

Al You need is love, 51ste Huwelijksdag Prinses Margriet en @PietervVol pic.twitter.com/yGGXklXKOD — Arno Tax (@arnotax) 10 januari 2018

Vandaag in 1967 – In het Raadhuis in Den Haag trouwt de Schiedamse ‘burger’ Pieter van Vollenhoven met Prinses Margriet. Het pasgetrouwde tweetal persoonlijk door Prins Bernhard naar Zürich gevlogen voor hun huwelijksreis. Meer nieuws van 10 januari: https://t.co/inf1yvfQ9I pic.twitter.com/UDZMGFUeLd — Dagvantoen (@dagvantoen) 10 januari 2018

Beeld: ANP.