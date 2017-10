Deense prinses Mary krijgt commentaar op outfit die 'te casual' is

Het gebeurt niet vaak dat leden van het koninklijk huis in ‘gewone’ kledingstukken worden gespot.

Prinses Mary en prins Frederik van Denemarken zijn in Japan op staatsbezoek, maar lijken zich daar niet al te druk te maken over statige kleding.

Geen hakken

Afgelopen weekend deden ze mee aan een speciaal wandelevenement in Tokio. Frederik en Mary bezoeken Japan in het kader van 150 jaar Deens-Japanse betrekkingen. De prinses werd op camera vastgelegd in een wel heel sportieve outfit en daar hebben veel mensen commentaar op. De prinses droeg een broek van het merk Ralph Lauren met daarboven een simpel wit shirt. Haar man draagt een ‘sportieve’ en kleurige polo.

Yesterday, Mary went casual for Denmark Festival & Walkathon, during the first day of the Danish Crown Couple business visit to Japan.🇯🇵🇩🇰 pic.twitter.com/9UXj3j1IaK — Tesouras&Tiaras (@TesourasTiaras) October 9, 2017

Crown Princess Mary and Crown Prince Fredrick visited Japan yesterday (8th October) #crownprincessmaryofdenmark #crownprincefrederik #princefrederik #princessmary #royalvisitjapan #japan Een bericht gedeeld door Royalworld (@theroyalworldd) op 8 Okt 2017 om 9:59 PDT

On the 3rd day visit to Japan, Crown Princess Mary visited Funabashi Andersen Park and was welcomed by Funabashi mayor Mr. Toru Matsudo. pic.twitter.com/cTUdnmsOO0 — Royal Highness (@vaninaswchindt) 10 oktober 2017

Meestal draagt Mary hoge hakken, in plaats van witte sneakers, vandaar dat velen verbaasd zijn over haar kledingkeuze. De prinses staat in haar land bekend om haar goede smaak en is een waar stijlicoon. Zo ziet de prinses er doorgaans uit:

Love this elegant and stylish outfit of crown princess Mary of Denmark #hats #princessmary #fashion #royal #style Een bericht gedeeld door myroyaltyworld (@myroyaltyworld) op 7 Okt 2017 om 1:29 PDT

Wat vind jij van haar outfit?

