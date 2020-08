Prinses Mary van Denemarken biedt excuus aan voor handen schudden: “Ik ging de mist in”

Prinses Mary van Denemarken heeft op sociale media haar excuses aangeboden. De reden? Bij een recent werkbezoek schudde ze mensen de hand, ondanks de geldende corona-maatregelen. Niet zo handig, vond ze achteraf.

Op Instagram biedt de prinses haar excuus aan.

Prinses Mary maakte onlangs haar opwachting in Grenaa; haar eerste officiële werkbezoek sinds de zomervakantie. En dat was even wennen, bleek achteraf. Niet alleen om weer aan het werk te zijn, maar ook om op de juiste manier om te gaan met de maatregelen rondom het coronavirus.

Advies opvolgen

Op Instagram reageert de kroonprinses met een openhartig bericht. Ze schrijft bij een foto van zichzelf met mondkapje op: “Op het land, op zee en in de lucht – we moeten wennen aan het dragen van mondkapjes. Het is belangrijk dat we de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten samen opvolgen. ⁣”

De mist in

Prinses Mary vervolgt: “Op zee en in de lucht ging het prima, maar op het land ging ik de mist in en kwam ik in een situatie terecht waarbij ik mensen de hand schudde. Het herinnerde me eraan hoe belangrijk het is dat we elkaar helpen om de aanbevelingen na te leven. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.”

View this post on Instagram A post shared by DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus) on Aug 20, 2020 at 7:58am PDT

Om deze reden zit prinses Mabel al een poosje vast in Nederland:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Vorsten. Beeld: Brunopress, Instagram