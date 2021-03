Op 26 maart werd de derde zoon van de Zweedse prinses Sofia (36) en prins Carl Philip (41) geboren in het ziekenhuis in Stockholm. Om iedereen te bedanken voor de felicitaties deelt de prinses twee nieuwe gezinsfoto’s op social media.

Julian Herbert Folke werd op 26 maart om 11.19 uur geboren in het Danderyd ziekenhuis in Stockholm. Bij zijn geboorte was Julian 49 centimeter groot en woog hij 3220 gram. Prins Carl Philip maakte het babynieuws bekend met een persoonlijke boodschap: “We zijn blij en dankbaar dat we onze derde zoon in onze familie mogen verwelkomen. Prinses Sofia en ik en zijn twee grote broers, hebben allemaal naar deze dag uitgekeken. Nu kijken we er naar uit om kennis te maken met dit nieuwe kleine lid van onze familie.”

Prinses Sofia deelt gezinsfoto’s

Woensdag liet ook prinses Sofia van zich horen. Op Instagram deelde de prinses twee foto’s van de kleine Julian met zijn broers prins Alexander (4), prins Gabriel (3) en haar man prins Carl Philip. Daarbij schrijft ze: “Het leven heeft me niet één, maar vier prachtige prinsen gegeven. Hartelijk dank voor alle felicitaties.”