Deze prinses is haar eigen YouTube-kanaal gestart

Je ziet ze maar zelden: leden van het koninklijk huis die op eigen titel actief zijn op social media. Daar brengt deze prinses nu verandering in, met een eigen YouTube-kanaal.

Helaas, het is niet een van onze eigen prinsessen, het is de Noorse prinses Märtha Louise. Zij is een YouTube-kanaal gestart dat volledig in het teken staat van alles wat te maken heeft met paarden en de paardensport.

Hest360

Het kanaal, dat Hest360 heet, is afgelopen week officieel gelanceerd. De prinses zelf in ontzettend enthousiast: “Niemand heeft dit ooit eerder in Noorwegen gedaan. Het wordt heel flitsend en je kunt er alles over paarden leren.”

Hoogsensitief

Märtha Louise is van jongs af aan al gek op paarden. De prinses is hoogsensitief en voelt zich naar eigen zeggen het meest op haar gemak als ze in de buurt is van haar gehoefde vrienden.

Op Hest360 zijn momenteel al veertien video’s te vinden. “We streven ernaar een tot twee video’s per week te maken”, zegt de prinses. “We willen dan ook zoveel mogelijk onderwerpen uit deze branche behandelen.”

In het Noors

Wie de video’s wil begrijpen moet wel eerst even op z’n Noors oefenen. Se på at prinsessen går!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: De Telegraaf. Beeld: ANP.