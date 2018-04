Deze prinses is er vandaag niet bij op Koningsdag: ze is ziek

Groningen is er klaar voor: vandaag is het Koningsdag en koning Willem-Alexander en zijn familie bezoeken daarom vandaag de noordelijke hoofdstad.

De koninklijke familie begint het stadsbezoek bij de Prinsenhof en legt dan 1200 meter af door de binnenstad, langs toeristische trekkers als de Martinikerk, de Waag en het Academiegebouw. De wandeling eindigt op de Vismarkt met een concert van het Noordpoolorkest.

Er is helaas één zieke te betreuren, die vandaag lekker in bed blijft liggen om uit te zieken en dat is prinses Anita, zo melden verschillende koningshuisexperts en journalisten op Twitter:

Prinses Anita is ziek en zal vandaag helaas niet aanwezig zijn! — Justine Marcella (@JustineMarcella) 27 april 2018

Prinses Anita is er niet bij vandaag. Ze is ziek. Ze is getrouwd met prins Pieter Pieter Christiaan. #rtvnoord — Robert Pastoor (@RobertPastoor) 27 april 2018

Van harte beterschap, prinses Anita!

