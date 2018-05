Dít prinsesje heeft stiekem dezelfde naam als haar moeder Máxima

Vandaag is het Moederdag en dat betekent ook een extra fijne dag vol liefde voor onze koningin Máxima. Want natuurlijk is ze koningin, maar ze is ook gewoon moeder.

Máxima heeft drie dochters: Amalia, Alexia en Ariane.

Wat een prachtige naam

En wat weinig mensen weten is dat één van haar meiden stiekem óók Máxima heet. Zo hebben Willem-Alexander en Máxima hun derde dochter voluit de naam Ariane Wilhelmina Máxima Inés gegeven. Ariane werd op 10 april 2007 geboren en is nu 11 jaar. Ze wordt officieel aangeduid als Hare Koninklijke Hoogheid prinses Ariane der Nederlanden.

Hoe ze bij haar naam komt? Willem-Alexander vindt Ariane een mooie naam en vond het daarom passend bij Amalia en Alexia. Ariane betekent de eerbiedwaardige. Wilhelmina komt van de overgrootmoeder van Willem-Alexander. Inés komt weer van de jongste zus van koningin Máxima vandaan.

Ariane is de derde in de lijn der troonopvolging. Ze woont met haar gezin in Wassenaar en gaat naar de Openbare Bloemcampschool. Ze houdt net als haar zussen van paardrijden en hockey, maar ook van ballet, tekenen en gitaarspelen.

Samen met hun moeder:

Beeld: ANP