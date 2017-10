Zo zoet: zó zagen onze 3 prinsesjes er 10 jaar geleden nog uit

Het is altijd leuk om even terug te blikken.

Ook als het over onze eigen royals gaat.

Kleine meisjes worden groot

Want natuurlijk weten we hoe prinses Amalia, Alexa en Ariane eruit zien. En al is 10 jaar geleden niet eens zó lang geleden, de meiden zijn toch behoorlijk veranderd. Prinses Amalia is nu 13 jaar oud, Alexia is 12 jaar oud en Ariane is 10 jaar.

Koningin Máxima samen met haar middelste dochter; prinses Alexia:

THROWBACK Máxima en Alexia in 2007 #queenmaxima #princessalexia #koninginmaxima #prinsesalexia #nederland #netherlands #throwback Een bericht gedeeld door Queen Maxima (@queen.maxima) op 21 Okt 2017 om 9:18 PDT

Vader koning Willem-Alexander en prinses Amalia en Ariane:

THROWBACK Willem-Alexander, Amalia en Ariane in 2007 #kingwillemalexander #princessamalia #princessariane #koningwillemalexander #prinsesamalia #prinsesariane #nederland #netherlands #throwback Een bericht gedeeld door Queen Maxima (@queen.maxima) op 22 Okt 2017 om 2:25 PDT

En een gezinsfoto uit de oude doos:

En een recente foto van de prinsesjes en hun moeder:

