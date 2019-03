Oui oui: ze zoeken nieuwe prinsessen in Disneyland Parijs

Heb je je droombaan nog altijd niet gevonden? En droomde je er vroeger (of stiekem nog steeds) wel eens van om professioneel prinses te worden? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou.

Audities

Disneyland Parijs is namelijk op zoek naar nieuwe prinsessen en andere sprookjesfiguren. Zie jij jezelf wel optreden als beroemd Disney-personage en meelopen in de prachtige parade? Dan kun je jezelf nu aanmelden voor de audities in Amsterdam.

Eisenpakket

Let op: je moet wél een paar goede dansmoves bezitten. In de vacature staat dat je in elk geval een basis-dansniveau moet hebben. Daarbij moet je 18 jaar of ouder zijn én een woordje over de grens (in elk geval Frans of Engels) kunnen spreken.

50 plekken

De audities zijn op 6 april in Amsterdam. In totaal wordt er die dag gestreden om 50 plekken in de crew van het bekende pretpark in de Franse hoofdstad. Ben je van plan om een gokje te wagen? Zorg dan dat je comfortabele kleding draagt en geen make-up én vergeet je CV niet mee te nemen.

Bron: Careers Disneyland Paris. Beeld: iStock