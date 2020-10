Prinsessen weer terug in Nederland en Rutte reageert op ophef

Dinsdagavond kwam naar buiten dat prinsessen Amalia en Alexia afgelopen weekend niet mee terug naar Nederland vlogen met hun ouders. Zij bleven drie dagen langer in het vakantiehuis in Griekenland.

Nu zijn de prinsessen weer terug én laat minister-president Mark Rutte van zich horen.

Zaterdagavond landden koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun jongste dochter prinses Ariane weer op Schiphol nadat er ophef ontstond over hun vakantie. Verondersteld werd dat het toen om het hele gezin ging, maar dinsdagavond kwam naar buiten dat Amalia en Alexia langer zijn gebleven. De twee prinsessen vlogen dinsdagavond weer naar Nederland en kwamen rond 20.30 uur aan bij Paleis Huis ten Bosch.

Terugkeer

De reden van het achterblijven van de twee prinsessen is volgens de RVD dat er te weinig vliegtickets beschikbaar waren. Toch koos de familie er niet voor om Amalia en Alexia de eerstvolgende vlucht naar huis te laten nemen. Tussen het vertrek van het koningspaar en de vlucht die de oudste twee prinsessen dinsdagavond namen, zaten nog elf beschikbare lijnvluchten.

Reactie van Rutte

Minister-president Rutte was op de hoogte van de vakantie van de koninklijke familie en bood al eerder zijn excuses aan voor de, naar eigen zeggen, ‘inschattingsfout’. Nu blijkt dat hij ook op de hoogte was van het achterblijven van de twee prinsessen. Hij laat weten dat hij dit een ‘privézaak’ vindt en geeft aan dat de terugkeer van de koning in het openbaar belang was vanwege corona, maar de terugkeer van de prinsessen niet.

Eerste foto

De prinsessen namen dinsdagavond een vlucht van Athene naar Amsterdam. RTL Boulevard heeft de eerste foto van Amalia en Alexia terug op Nederlandse bodem naar buiten gebracht. Hierop is te zien hoe de twee in de auto naar huis zitten, beide met een mondkapje op.

Zo ziet het ‘vliegende paleis’ van koning Willem-Alexander er van binnen uit

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: RTL Boulevard, Nu.nl. Beeld: Brunopress