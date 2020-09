Het coronavirus heeft de afgelopen tijd roet in het eten van veel feestdagen gegooid. Ook Prinsjesdag ziet er als gevolg van het virus dit jaar heel anders uit. Zo is er geen optocht en gaat de welbekende balkonscène niet door. In 1974 was dit ook het geval, al was er een compleet andere oorzaak voor.

Libelle neemt je mee terug in de tijd.

Op Prinsjesdag wordt sinds september 1930 de troonrede voorgelezen. In de Grondwet is opgenomen dat dit op de 3e dinsdag in september moet plaatsvinden en dat het door of namens de koning wordt gedaan. Zo is ook dit jaar het geval, maar toch ziet de normaliter feestelijke dag er anders uit.