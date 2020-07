Geen koninklijke rijtoer met de koets en balkonscène: zo ziet Prinsjesdag er dit jaar uit

Prinsjesdag gaat er dit jaar door alle maatregelen wat anders uitzien dan normaal. Koning Willem-Alexander zal de troonrede wel voorlezen, maar arriveert niet in de Glazen Koets. Ook wordt opgeroepen niet naar Den Haag te komen om te kijken.

De 3e dinsdag van september is het normaal gesproken erg druk in Den Haag met mensen die een glimp willen opvangen van onze koning en koningin en de Glazen Koets.

Dit jaar wordt dat afgeraden, maar er is dan ook niet veel te zien in Den Haag op die dag. De burgemeester van de stad heeft met koning Willem-Alexander en andere betrokkenen besloten om de viering van Prinsjesdag dit jaar te versoberen om het risico op verspreiding van het coronavirus te verkleinen. Dat risico is volgens burgemeester van Zanen te groot: “Het is een prachtige feestelijke dag, maar er komen veel te veel mensen op af. Dat is onveilig, dat moet je gewoon niet doen”, zegt hij tegen de NOS.