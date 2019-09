Speciaal voor Prinsjesdag: dít zijn de knapste prinsen ter wereld

Het kan je niet ontgaan zijn: het is vandaag Prinsjesdag. En om dat naast de koffertjes en het regeringsbeleid een beetje luchtig te houden, zochten we de leukste prinsen uit om bij weg te dromen. We nemen je mee, van Noorwegen tot Maleisië: hier zijn de échte sprookjesprinsen.

Carl Philip van Zweden

De 40-jarige Carl Philip is prins van het Zweedse koningshuis. Hij zou koning worden, totdat zijn oudere zus dankzij een wetsverandering in aanmerking kwam voor de troon. Ach, de titel prins op het witte paard past veel beter bij hem…

Advertentie

Felipe VI van Spanje

Prins Felipe heeft 2 oudere zussen, maar werd desondanks in 2014 uitgeroepen tot koning van Spanje. Daar heeft een mannelijke nakomeling namelijk het recht op de troon. Die titel zorgde er wel voor dat hij in 2013 niet alleen kroonprins was, maar zichzelf volgens een Nederlands onderzoek zelfs de meest sexy kroonprins van Europa mocht noemen. Wij snappen dat wel…

Prins Haakon Magnus van Noorwegen

De 46-jarige kroonprins Haakon is de enige zoon van het Noorse koningshuis. Hij zal de troon opvolgen met Mette-Marit, die hij in 2001 trouwde. Hoewel het prinsenleven met veel sprookjesachtige plaatjes gepaard gaat, is Haakon nuchter gebleven. Zo noemt hij zichzelf een ‘normaal mens’ dat ook weleens wakker wordt met een slechte dag.

Prins Maurits van Nederland

Prins Maurits is geen troonopvolger, maar wel vooraanstaand onderdeel van de Nederlandse koninklijke familie. Tijdens zijn studie bouwkunde leerde hij zijn huidige vrouw Marilène kennen. Wij kunnen beamen: zij heeft smaak!

Prins Dennis van Maleisië (Dennis Muhammad Abdullah)

De Nederlandse Dennis Verbaas uit Lisse deed flink wat wenkbrauwen fronsen toen hij in 2017 trouwde met de Maleisische prinses Amina. Hij leerde haar kennen toen hij voor modellenwerk in Azië was. Inmiddels is hij bekeerd tot de Islam en zijn hij en zijn vrouw mogelijk de nieuwe troonopvolgers. Een waar sprookje. En laat Dennis nou ook nog eens een ultiem sprookjesachtig uiterlijk hebben met zijn Aladdin-look.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Beeld: iStock, ANP