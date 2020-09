De Rijksoverheid heeft donderdag de Prinsjesdag plannen van het koningspaar onthuld. Zo zullen er op de derde dinsdag van september geen rijtoer en balkonscène plaatsvinden.

Wel gaan koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar de Grote Kerk in Den Haag voor de troonrede, maar hier zullen ze met de auto naartoe gaan.

Minder hoedjes

Wegens de coronacrisis moet Prinsjesdag anders ingericht worden dan normaal. Hoewel het koningspaar normaal gesproken per Glazen Koets wordt vervoerd, zal dat nu helaas niet het geval zijn. Voorgaande jaren waren er altijd grote groepen mensen aanwezig die allemaal graag het beste plekje wilden bemachtigen om het koningspaar te aanschouwen, maar dat is natuurlijk niet coronaproof. Helaas zullen de beperkte plannen er waarschijnlijk ook voor zorgen dat we een stuk minder mooie outfits en hoedjes kunnen bekijken.