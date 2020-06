Privéfoto's van koningin Elizabeth te paard gedeeld vanwege kroningsjubileum

Vandaag zit koningin Elizabeth alweer 67 jaar op de troon. Ter ere van dit jubileum zijn er privéfoto’s van de queen te paard gedeeld.

Op deze foto’s is te zien hoe de koningin op haar 14-jarige paard Balmoral Fern rijdt. Balmoral Fern is een berg- en heidepony uit het noorden van Engeland. Elizabeth rijdt al haar hele leven graag paard en doet dit ook op haar 94-jarige leeftijd nog regelmatig.

Zelfisolatie

67 jaar geleden werd Elizabeth tot koningin gekroond. Helaas kan de koningin er dit jaar geen groot feest om vieren, ze zit namelijk in zelfisolatie in Windsor Castle. Niet omdat ze het coronavirus heeft, maar omdat ze tot de risicogroep behoort met haar hoge leeftijd. Haar personeel werkt in ploegendienst om haar tegen het virus te beschermen. Gelukkig bezit de koningin een gigantisch landgoed bij het kasteel. Ze hoeft zich dan ook niet te vervelen tijdens haar isolatie. Ze kan haar paardrij-hobby nog met gemak uitoefenen.

Kroning

Koningin Elizabeth werd in het jaar 1953 gekroond. Toch was ze al koningin sinds 6 februari 1952, toen haar vader koning George VI overleed. De officiële kroning was ruim een jaar later, omdat er veel voorbereidingen voor moesten worden getroffen. Inmiddels is ze al 67 jaar koningin, daarmee is ze de langst regerende monarch die het koninkrijk ooit heeft gekend.

