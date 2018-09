Wat er gebeurt bij de proef in Expeditie Robinson hebben we nog nóóit gezien

Let op: we verklappen een beetje wat er is gebeurd in de laatste aflevering van Expeditie Robinson. Dus mocht je nog niet hebben gekeken, dan ben je gewaarschuwd.

Want wat er vanavond toch is gebeurd in het programma, dát zagen we niet eerder.

In de proef streed Kamp Onbekend tegen Kamp Noord. Zo halverwege de proef lag Kamp Onbekend een stuk voor. En wat besloot Kamp Noord, met BN’ers als sportjournalist Toine van Peperstraten, model Loiza Lamers en acteur Johnny Kraaijkamp jr.? Om te stoppen. Ze gaven halverwege de proef al op onder het mom van ‘we halen ze toch nooit meer in’. Daar wordt al voluit over gesproken op social media, want tja, een wedstrijd is pas gespeeld als ‘ie afgelopen is, toch?

Naast de proef gaat het om de vuursteen die in Kamp Zuid al kwijt is. Door deze tegenvaller willen twee deelnemers al na één dag naar huis.

Zal 1 van de 2 rappers binnenkort een plaat uitbrengen over de struggle met de vuursteen?

Iets met ” een onbewoond eiland, daar ging ik heen. De volgende dag weer terug want ik overleef niet zonder vuursteen”? #ExpeditieRobinson — Alex CBS (@Bosjeinreallife) 13 september 2018

En dan vraagt iemand op Twitter zich óók nog het volgende af, wat eigenlijk best een goede vraag is…

Kamp Noord, Kamp Zuid en Kamp van de Onbekenden. WAAROM NIET GEWOON KAMP OOST OF KAMP WEST?!?? #ExpeditieRobinson — Bas Toemen (@BasToemen) 13 september 2018

