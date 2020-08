Zó heet het programma dat vanaf 31 augustus ‘DWDD’ gaat opvolgen

Eerder was al bekend dat Renze Klamer en Fidan Ekiz dit najaar samen het programma gaan presenteren dat de opvolger zou worden van DWDD. Nu heeft de omroep ook de naam van deze gloednieuwe talkshow bekend gemaakt.

“De Vooravond! Zo heet de nieuwe talkshow van BNNVARA, vanaf 31 augustus om 19.00 uur te zien op NPO1”, maakt het programma maandagavond zelf bekend.

Komische video

Ekiz en Klamer ontvangen in De Vooravond dagelijks gasten uit de politiek, entertainment, sport, muziek en cultuur en praten met hen over het gesprek van de dag. De 2 presentatoren kondigden in een ludieke video in First Dates-setting de nieuwe programmanaam aan. En ook DWDD-tafelheer Matthijs van Nieuwkerk heeft een rolletje in de video: