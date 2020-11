‘Project Rembrandt’: emoties op het doek en bij de kandidaten

Het was zondag alweer tijd voor de zesde aflevering van Project Rembrandt. Ook ditmaal werden de kandidaten onderworpen aan een lastige uitdaging, namelijk het vastleggen van emoties op het doek. En dat ging niet zonder slag of stoot.

Project Rembrandt is een groot succes. Het programma scoort week op week hele hoge kijkcijfers. Bijna 1,3 miljoen mensen keken naar de afgelopen aflevering.

Emoties vangen

Om emoties vast te kunnen leggen met houtskool of kwast moet je weten hoe een emotie precies voelt. Aan de hand van plaatjes van cartoons, wordt er in de aflevering van Project Rembrandt gekeken naar hoe bepaalde emoties zich uiten in het gelaat. Cartoons hebben immers een zeer expressieve uitdrukking, die vaak erg uitvergroot is.