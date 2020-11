Het vermakelijke ‘Project Rembrandt’ heeft toch één belangrijk verbeterpuntje

De tuinen van Paleis Het Loo vol schilders­ezels zijn al direct een rustgevend gezicht. Of is het toch de aanblik van schilderende mensen? TV-programma’s die draaien om oude ambachten, hebben op de een of andere manier een magische aantrekkingskracht. Toch is er een verbeterpuntje.

Naast Project Rembrandt prijken ook programma’s Heel Holland bakt, Maestro, Tussen kunst en kitsch en Sterren op het doek hoog op het favorietenlijstje van menig Nederlander. Van appeltaarten bakken tot oude vazen van zolder verkopen: kijkers slikken het als zoete koek.

Het nieuwe seizoen Project Rembrandt is vorige week van start gegaan. Goed nieuws, vindt Libelle’s Daphne. Dat maakt trouwens ook het feit dat we nu geen Heel Holland bakt op de buis zien, maar een ‘kids’ versie, net iets dragelijker.

Tweede rang

Daphne: “De wedstrijd vindt ditmaal plaats in de prachtige tuinen van Apeldoorn. De kijker mocht eerste rang zitten om de schilderijen te beoordelen (terwijl ik durf te wedden dat ik het in geen miljoen jaar beter had kunnen doen). De bescheiden schilders kregen anderhalf uur voor hun kunstwerk, waarbij de jury vooral zou letten op compositie. De jury zal hier ongetwijfeld genoeg tijd voor hebben gehad, maar dat gaat niet helemaal op voor de kijkers thuis. Misschien kan ik dus beter ‘tweede rang’ zeggen.