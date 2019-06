ProRail deelt heftige beelden van bijna-aanrijding

Dat het belangrijk is om bij onbewaakte spoorwegovergangen éxtra goed op te letten, blijkt maar weer uit deze video van ProRail. De spoorbeheerder heeft heftige beelden gedeeld van een bijna-aanrijding in de buurt van Lochem.

In de video is te zien dat een wielrenner maar nét op tijd in zijn remmen knijpt. “Het scheelde maar heel weinig of deze twee wielrenners waren onder de aanstormde trein terecht gekomen”, schrijft de spoorbeheerder op Facebook.

Advertentie

Verklaring wielrenner

ProRail heeft na de bijna-aanrijding nog contact gehad met de wielrenner. Die laat weten dat hij parallel aan het spoor reed, net achter de bossages. “Toen ik een bocht naar rechts reed, stond ik voor mijn gevoel plotseling op de onbewaakte overweg.”

Waarschuwing vriend

De wielrenner vertelt dat hij helemaal niet met zijn gedachten bij een mogelijke overweg was. Hij was vooral bezig om niet onderuit te gaan met zijn smalle bandjes. De bocht was vermoedelijk scherper dan hij had gedacht. “Plotseling riep mijn maat nog net op tijd: ‘STOP!’”

Meteen op rem

Ook de machinist merkte de wielrenner op. Hij reed op dat moment 111 kilometer per uur en remde onmiddellijk, terwijl hij drukte op de claxon. Het harde geluid van de claxon is ook goed in de video te horen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook. Beeld: iStock, Facebook