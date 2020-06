In déze provincie loop je de meeste kans om besmet te raken

Nu we veel in eigen land op vakantie gaan, is het toch handig om te weten in welke provincie je de meeste kans loopt om besmet te raken met het coronavirus.

De eerste besmettingen vonden plaats in Brabant, maar later kregen ook veel mensen in de Randstad klachten. Maar wat is nu de plek waar je het meeste risico loopt? Amsterdam? In verband met de protesten op de Dam?

Laten testen

Nee, Nederland kent eigenlijk maar één duidelijke ‘hotspot’ en volgens het AD is dat Zuid-Holland. Deze provincie wordt dan ook wel het nieuwe centrum van corona in Nederland genoemd.

Sinds 1 juni kun je je in Nederland laten testen op het virus als je klachten hebt. Bijna 32% van de besmettingen wordt sindsdien in Zuid-Holland vastgesteld. Op nummer 2 staat Brabant en daarna komt Gelderland.

Bevolkingsdichtheid

Het RIVM heeft hier niet echt een duidelijke verklaring voor, maar er wordt uitgegaan dat de bevolkingsdichtheid hier een rol bij speelt. Die is namelijk nergens zo hoog als in Zuid-Holland. Dit komt door grote steden als Rotterdam en Den Haag. Het virus verspreidt zich natuurlijk makkelijker op plekken met veel mensen.

Demonstraties op de Dam

Wel blijkt dat de grote demonstraties in Amsterdam in ieder geval (nog) niet hebben geleid tot flinke verspreiding van het virus. De antiracisme-betogingen op de Dam in Amsterdam zorgden in eerste instantie voor veel bezorgdheid. Mensen waren bang voor een tweede golf, maar volgens de lokale GGD’s is hier (nog) geen sprake van.

Besmet raken

Toch waarschuwen virologen wel dat deze geruststellende berichten niet mogen betekenen om meer evenementen te organiseren. “Dit soort evenementen zijn risicomomenten. Hoe vaker je die organiseert, hoe groter de kans is dat het wel een keer tot besmettingen leidt”, zegt Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen tegen het AD.

Bron: AD. Beeld: iStock