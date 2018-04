Anneke (45): "Met psychische problemen kun je heel lang doorlopen"

Na haar scheiding en ontslag had Anneke Buijse (45) het niet breed. Daarom bleef ze de psychische zorg die ze nodig had uitstellen.

“Ik weet nog dat ik die rekening kreeg van mijn zorgverzekeraar. Ik moest bijna 800 euro betalen voor de psychologische hulp die ik dat jaar had gekregen. Ik schrok me kapot, dat bedrag was op dat moment voor mij een maandsalaris. Ik was helemaal vergeten dat ik had gekozen voor het hoogste eigen risico om de maandelijkse premie laag te houden. Omdat de zorgverzekeraar had gezegd dat de behandeling vergoed zou worden, had ik er geen moment bij stilgestaan dat ik een deel zelf moest betalen.”

Steeds meer zorgen

“Voordat ik vijf jaar geleden scheidde, had ik het financieel niet slecht. Mijn man werkte in het onderwijs en zelf had ik een prima parttime kantoorbaan. We woonden in een koophuis met tuin en konden elk jaar op vakantie. Na de scheiding moest ik met mijn twee zoontjes rondkomen van 1400 euro per maand, maar ook dat lukte. Ik kon een flatje kopen en we leefden zuinig.

Toen verloor ik door een reorganisatie mijn baan. Ik dacht: ik ben pas 43 jaar, ik heb een mooi cv, ik kan zo weer ergens aan de slag. Dat viel tegen, bij elke baan was ik een van de honderden sollicitanten. Na een jaar was mijn WW-uitkering nog maar 950 euro per maand. Ik begon me steeds meer zorgen te maken over werk, over geld. Langzaam zonk ik weg in een depressie en mijn fobie voor overgeven, die ik al mijn hele leven heb, laaide in alle hevigheid op omdat ik geen enkele afleiding had.