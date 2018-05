Publiek, kijkers én presentator Winston geschokt om uitkomst The Wall

Gisteravond was de heftigste aflevering van SBS-programma The Wall tot nu toe, want het ging helemaal mis in de studio.

In BankGiro Loterij The Wall, gepresenteerd door Winston Gerschtanowitz, speelt een duo om grote geldbedragen, die bepaald worden aan de hand van hoeveel vragen je goed hebt én of het geluk aan je zijde staat.

Ballen bepalen het lot

Zoals er vroeger bij Rad van Fortuin aan het rad gedraaid werd en je zo een geldbedrag bij je pot mocht optellen, zo werkt het bij The Wall met ballen. Bij ieder juist antwoord op een vraag valt er een bal van een twaalf meter hoge muur naar beneden. Het vakje waar de bal in terechtkomt, bepaalt het geldbedrag dat je die ronde verdient. Heb je een vraag fout? Dan bepaalt de bal hoeveel geld je uit de pot moet inleveren.

Zo kun je dus een leuk zakcentje mee naar huis nemen, of juist helemaal niets. En dat laatste gebeurde gisteravond, terwijl het vader Peter en zoon Axel zo gegund was.

Dramatische keuze

Vader Peter had geen idee dat er 0 euro in de pot zat (dat is onderdeel van het spel), maar liet een laatste mogelijkheid om ruim 72 duizend euro mee naar huis te nemen ook aan zijn neus voorbijgaan. Je kan namelijk, zonder te weten wat er in de pot zit, kiezen voor het bedrag dat je verdiend hebt aan The Wall (in dit geval 0 euro), of voor enkele tienduizenden euro’s die de bank jou in plaats daarvan aanbiedt. En Peter koos voor The Wall.

En dat deed pijn, zo was te zien in de studio. Het publiek was geschokt en zat met de handen voor de mond en ook presentator Winston wist even niet waar hij kijken moest.

‘Zo gegund’

Tegen ons zegt Winston Gerschtanowitz: “Gisteravond was een aflevering die precies laat zien waarom die Wall zo onvoorspelbaar is. Ik had het deze vader en zoon vreselijk gegund, maar het mocht niet zo zijn.”

En Winston is niet de enige die het duo veel meer had gegund dan een avond een spelletje spelen in de studio. Ook op Twitter zijn mensen het daarmee eens:

#TheWall had kandidaten, die niet voor een ‘zielig’ doel speelden en warempel : verloren, maar gelukkig hebben ze elkaar nog.. pic.twitter.com/joIYsxIPK0 — RoHa (@RPC_NN) 6 mei 2018

Geluk aan onze zijde nu, maar helaas #TheWall — JJM (@JM1979J) 6 mei 2018

Awh wat erg, ze gaan met niks naar huis…. #Thewall. — Liefsxkimm (@liefsxkimm) 6 mei 2018

Ach wat kut dit #thewall — Bart Ensink (@Burgemeester) 6 mei 2018

Het waren hun zó gegund 🙁 #thewall — Romy ✌🏼⚽️ (@MissxRomy) 6 mei 2018

#thewall zo zielig dit — Lucinda (@Lucindameijer) 6 mei 2018

Beeld: SBS/Endemol.