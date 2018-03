Puck (6) gaat snoeihard viral na déze brutale actie bij voetbalwedstrijd Nederland-Engeland

Of Puck, een van de mascottes van het Nederlands Elftal, haar tong wilde uitsteken als ze in beeld kwam. Met dat verzoek van haar meester, liep het meisje afgelopen vrijdag het voetbalveld op.

Toen de camera op haar gericht stond tijdens het volkslied, greep de het meisje dan ook haar moment voor de oefenwedstrijd tussen Nederland en Engeland.

Belediging

Gehurkt voor voetbalspeler Memphis Depay, stak Puck haar tong uit en maakte ze twee peace-tekens met haar handen. Door die actie gaat het meisje nu snoeihard viral en heeft de hele wereld het over Puck. Maar waar we er in Nederland hard om kunnen lachen, voelen sommige Engelsen zich beledigd. In Engeland is het maken van een V-teken namelijk niet om vrede mee te uiten, maar om mee te beledigen. Het is voor de Britten net zoals als het opsteken van je middelvinger. Oeps…

Geschrokken

Puck was zich natuurlijk van geen kwaad bewust. “Ik maak zo’n peace-teken eigenlijk altijd op foto’s”, vertelt ze aan het AD. Zijzelf en haar ouders schrokken daarom van de boze reacties uit Engeland. Maar ach, Puck vindt al die aandacht ook wel ‘cool’. Spijt heeft ze dan ook niet.

Reactie Depay

Gelukkig krijgt ze ook steun van Depay, de speler met wie ze het veld opliep. “Hij vond het wel stoer volgen mij, hij heeft gereageerd met ‘dat is mijn maatje, Puck’.”

