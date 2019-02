Puzzel in intro 'Wie is de Mol?' zou de mol van dit seizoen verklappen

Dit weekend is de laatste echte aflevering van Wie is de Mol? te zien op televisie. In deze aflevering moeten de kandidaten voor de laatste keer antwoord geven op de vraag: wie is de mol? Volgens de laatste ontdekking zou de mol in ieder geval een vrouw zijn.

Op Facebook is opnieuw een hint opgedoken die de Mol van dit seizoen zou verklappen. In de intro voor elke aflevering zijn namelijk een aantal puzzelstukken in het water te zien. Een fanatieke kijker besloot al deze puzzelstukken bij elkaar te zoeken en de oplossing bleek een vrouwengezicht te zijn.

Sarah

Het gezicht is niet meteen herkenbaar, maar toch weten kijkers het zeker: het is Sarah die hier wordt afgebeeld en daarmee zou dit weleens een hint naar de mol kunnen zijn. Zo zijn er helaas ook hints die op een andere Mol wijzen. We moeten dus toch echt nog 2 weken geduld hebben voor we het antwoord weten op de vraag: wie is de mol?

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: AVRO-TROS.