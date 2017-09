Zoekplaatje: zie jij de python op deze foto?

Een gezin uit het Australische Queensland schrok zich een hoedje toen ze een python in hun garage aantroffen. Wij vinden het een wonder dat de slang ze überhaupt is opgevallen, want de hij had zich goed verstopt. Of… moeten we slangen zeggen?

Dan, een professionele slangenvanger, ontdekte dat er niet één maar twee slangen verstopt lagen tussen de spullen in de garage. Het ging om een broedend stel.

Op onderstaande foto heeft Dan al één slang verwijderd. Zie jij nummer 2?

Niet? Dan helpen we je een handje.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Facebook.