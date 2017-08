Wietze de Jager neemt verrassende beslissing in carrière

Na maanden alleen geruchten gehoord te hebben, maakt radiozender Qmusic vandaag bekend of dj Wietze de Jager in de toekomst nog te horen zal zijn op de zender.

Mattie Valk presenteert al een tijdje alleen de ochtendshow nadat er in het voorjaar onenigheid ontstond tussen de twee. Wietze de Jager kiest daarom definitief om weg te gaan de Qmusic. De dj zat enkele maanden ‘ziek’ thuis, maar keert nu dus helemaal niet meer terug. Fans dachten zeker te weten dat hij wel terug zou keren, maar nu heeft hij zijn definitieve beslissing genomen.

Mooie jaren

Een woordvoerder van de radiozender legt uit: “Er is veel over gezegd en geschreven. We hebben er alles aan willen doen om Mattie en Wietze als duo op Qmusic te behouden. We leggen ons neer bij de keuze van Wietze om Qmusic te verlaten en kijken nu vooral vol trots terug op 5 mooie jaren waarin we gegroeid zijn naar de 2e radiozender van Nederland.”

Nieuwe show

Mattie blijft de ochtendshow doen, maar volgens de woordvoerder niet alleen. Op 4 september zal de nieuwe ochtendshow voor het eerst te horen zijn.



