In quarantaine met het gezin: hoe zorg je dat niet iedereen besmet raakt?

Wanneer in een huishouden één iemand besmet is, moet het hele gezin in quarantaine. Maar hoe pak je dat aan als een (of meerdere) van jouw (puber)kinderen besmet zijn? Je kunt ze moeilijk zonder enig contact in hun kamer laten zitten. En hoe lang moet je nou eigenlijk in quarantaine?

Het RIVM heeft een aantal ‘leefregels’ opgesteld voor ‘huisgenoten van een Covid-19-patiënt’. Deze regels wijzen onder andere voor dat jij en de rest van het huishouden ook 10 dagen in quarantaine moeten bij een of meerdere besmettingen. Je mag dan niet naar buiten. Niet voor werk, maar ook niet voor de boodschappen.

Het advies is om zo weinig mogelijk met de zieke persoon in dezelfde kamer te zijn en ook zo weinig mogelijk contact te hebben. Slaap apart, het liefst in een andere kamer. Het is daarnaast ook belangrijk om niet het bestek, borden en glazen van de zieke persoon te gebruiken en waar mogelijk gebruik te maken van andere badkamers en toiletten.

Maak het toilet en de badkamer ook elke dag schoon en zorg dat het wasgoed van de patiënt in een aparte wasmand ligt en op minimaal 40 graden apart gewassen wordt. Dit geldt ook voor borden en glazen. Doe de afwas in de vaatwasmachine op een uitgebreid wasprogramma, dat kan gewoon bij elkaar, of doe de afwas met de hand gescheiden van de andere afwas, met standaard afwasmiddel en heet water. Het afval gaat in een aparte vuilniszak in de eigen kamer, maar mag wel bij het andere afval in de container.