Hier bracht queen Elizabeth de avond van de Brexit door

De Brexit is sinds vrijdagavond een feit. Per ingang van 31 januari 2020, is Engeland uit de Europese Unie gestapt. Met goedkeuring van queen Elizabeth.

Waar was zij eigenlijk, toen het feest van Brexit-voorstanders losbarstte?

Advertentie

Vakantie vieren

Volgens Britse media was de koningin was het moment suprême niet op een Brexit-partijtje of Buckingham Palace te vinden. Nee, ze was op haar landgoed Sandringham in het dorpje Norfolk. De plek waar ze iedere winter vakantie viert. Meestal tot en met 6 februari. Een beladen datum voor de queen: op die dag in 1952 overleed haar vader koning George VI en werd zij koningin. Maar dit jaar, kapt ze de vakantie eerder af. Niet om de Brexit, maar omdat ze op maandag 3 februari een werkafspraak moet bijwonen in Londen.

Hoe denkt queen Elizabeth over de Brexit?

Dat ze op het moment van de Brexit vakantie heeft, komt queen Elizabeth wel goed uit. Als koningin moet ze neutraal blijven. En elke stap die ze op vrijdagavond had gezet in Londen, was misschien wel onder een vergrootglas komen te staan. Formeel heeft ze de wet onderschreven die de Brexit heeft mogelijk gemaakt. Maar of ze daar ook echt zelf achterstaat, zullen we nooit zeker weten.

Meer lezen over de royals?

Libelle Royal € 7,95 Bestellen

Dit is waarom koningin Elizabeth alles ondertekent met ‘Elizabeth R.’:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The daily express. Beeld: Brunopress