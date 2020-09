Droevig nieuws: Queen Elizabeth verliest 5 van haar geliefde paarden

Queen Elizabeth is dól op paarden en rijdt op haar 94e nog geregeld paard. Maar nu heeft ze verdrietig nieuws gekregen: maar liefst vijf van haar geliefde paarden zijn overleden.

De dood van de vijf Highland-pony’s op haar landgoed in Balmoral werd veroorzaak door een grasziekte. Dit is een ziekte die het zenuwstelsel van de dieren aantast. Naar verluidt is de koningin erg bedroefd.

Advertentie

Grasziekte

“Bij Balmoral doen we er alles aan om een remedie te vinden voor deze vreselijke ziekte”, reageert Sylvia Ormiston, de stoeterij manager van de koningin. Wanneer paarden de grasziekte oplopen, worden de lichamen aangevallen door gifstoffen. De darmen van de dieren raken hierdoor verlamd, waardoor de paarden uiteindelijk sterven. De ziekte werd als eerste ontdekt bij pony Friendly, een tweejarig merrieveulen. De moeder van de pony, Clunie, volgde al na slechts 24 uur. Daarna is er nog een mannelijke pony aan de ziekte overleden en later nog twee hengsten.