Queen Elizabeth deelt dit jaar een bijzondere boodschap op haar verjaardag

Queen Elizabeth is geboren op 21 april, maar haar ‘officiële’ verjaardag viert ze vandaag op 17 juni. Hoewel het eigenlijk een feestdag zou moeten zijn, kan de koningin maar al te goed begrijpen dat het dit jaar iets anders ligt.

Ze heeft daarom een bijzondere boodschap op haar verjaardag naar buiten gebracht. In haar brief is het volgende te lezen:

Vandaag is een traditionele feestdag. Toch is het dit jaar moeilijk om te ontsnappen van het sombere gevoel dat we als land voelen. In de afgelopen maanden is ons land getuige geweest van verschillende verschrikkelijke tragedies.

Als een land blijven we bidden voor iedereen die direct door deze gebeurtenissen zijn getroffen. Tijdens recente bezoeken in Manchester en Londen ben ik diep getroffen door de geneigdheid van mensen in het hele land om comfort en steun te bieden aan mensen die dit wanhopig nodig hebben.

Wanneer we op de proef worden gesteld, is het Verenigd Koninkrijk resoluut in het gezicht van tegenspoed. Verenigd in ons verdriet zijn we vastbesloten, zonder angst of afgunst, om iedereen die is getroffen door deze gebeurtenissen, te ondersteunen in het opbouwen van hun levens.

Elizabeth R.

Bron: Royal.uk. Beeld: Getty Images