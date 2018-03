Geheime dienst bevestigt: "Queen Elizabeth is ontsnapt aan moordaanslag"

De inlichtingendienst van Nieuw-Zeeland heeft bevestigd dat Queen Elizabeth ondertussen ruim 36 jaar geleden inderdaad is ontsnapt aan een moordaanslag.

Dit gerucht ging al langer de ronde, maar nu blijkt het inderdaad zo te zijn dat iemand Queen Elizabeth wilde vermoorden tijdens haar bezoek aan de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin, in oktober 1981.

Christopher Lewis

Omstanders hoorden die dag harde knallen, maar die werden afgedaan als omvallende verkeersborden. In werkelijkheid waren het geweerschoten, afgevuurd door een zeventienjarige jongen, Christopher Lewis. Hij had het op de koningin gemunt.

Lewis wordt door de inlichtingendienst afgedaan als “zeer gestoord”. Als de jongen die dag op een andere plek had gestaan, dan had hij de koningin dodelijk kunnen raken. Gelukkig stond hij te ver weg en was het wapen te zwak om de grote afstand te overbruggen. Maar geschoten heeft Lewis wel degelijk.

Nieuw onderzoek

De tiener werd nooit aangeklaagd wegens poging tot moord of hoogverraad, wat geruchten opriep dat de geheime dienst niet wilde dat mensen van de moordaanslag afwisten. Pas nu heeft de Nieuw-Zeelandse inlichtingendienst duidelijkheid verschaft: zij hebben de afgelopen tijd de zaak heropend en doen opnieuw onderzoek naar wat er precies gebeurd is die dag.

Lewis werd jaren later verdacht van de moord op een moeder in Auckland en de ontvoering van haar baby. Hij maakte in 1997 in de gevangenis een einde aan zijn leven.

Bron en beeld: ANP.